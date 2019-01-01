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Вставки декоративные

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12-016

12-016

Переход штампованный Ø89мм отверстие Ø57мм толщина 2мм

 

90.00

-33%

8/13E

8/13E

Вставка декоративная 125*42мм, отверстие квадратное 14,5*14,5мм

Масса 0.57 кг  

139.30 93.80

-18%

8/14D

8/14D

Вставка декоративная Н.120мм L.28мм,кв. отверстие 12,5мм

Масса 0.36 кг  

117.60 96.48

12-012

12-012

Переход штампованный Ø102мм отверстие 40*40мм толщина 2мм

 

98.00

12-010

12-010

Переход штампованный Ø102мм отверстие 40*40мм толщина 2мм

 

98.00

12-014

12-014

Переход штампованный Ø102мм отверстие Ø57мм толщина 2мм

 

98.00

12-018

12-018

Переход штампованный Ø76мм отверстие Ø57мм толщина 2мм

 

98.00

37/08

37/08

Вставка декоративная 140х26мм, квадрат 12*12мм

Масса 0.39 кг  

105.86

37/17

37/17

Вставка декоративная 180*60мм, квадрат 14*14мм

Масса 0.48 кг  

113.90

37/15

37/15

Вставка декоративная 192х55мм, квадрат 14*14мм

Масса 0.48 кг  

119.26

-23%

10/44

10/44

Вставка декоративная, 95х50мм, отв.14.5х14.5мм

 

167.00 129.31

35219

35219

Накладка декоративная для балясины двусторонняя. Размеры 165*282 0,8мм

 

151.00