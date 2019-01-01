Вставки декоративные

12-016
Переход штампованный Ø89мм отверстие Ø57мм толщина 2мм
90.00
-33%
8/13E
Вставка декоративная 125*42мм, отверстие квадратное 14,5*14,5мм
Масса 0.57 кг
139.30
93.80
-18%
8/14D
Вставка декоративная Н.120мм L.28мм,кв. отверстие 12,5мм
Масса 0.36 кг
117.60
96.48
12-012
Переход штампованный Ø102мм отверстие 40*40мм толщина 2мм
98.00
12-010
Переход штампованный Ø102мм отверстие 40*40мм толщина 2мм
98.00
12-014
Переход штампованный Ø102мм отверстие Ø57мм толщина 2мм
98.00
12-018
Переход штампованный Ø76мм отверстие Ø57мм толщина 2мм
98.00
37/08
Вставка декоративная 140х26мм, квадрат 12*12мм
Масса 0.39 кг
105.86
37/17
Вставка декоративная 180*60мм, квадрат 14*14мм
Масса 0.48 кг
113.90
37/15
Вставка декоративная 192х55мм, квадрат 14*14мм
Масса 0.48 кг
119.26
-23%
10/44
Вставка декоративная, 95х50мм, отв.14.5х14.5мм
167.00
129.31
35219
Накладка декоративная для балясины двусторонняя. Размеры 165*282 0,8мм
151.00